Incêndio consome galpão em Jundiaí (SP)

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros tenta controlar um incêndio em um galpão na tarde desta quarta-feira, 11, em Jundiaí, no interior de São Paulo.

O galpão de uma distribuidora de cosméticos e produtos de higiene pegou fogo por volta das 14h40. O imóvel fica na Rodovia Dom Gabriel, que liga Jundiaí a Itu.

Funcionários que trabalhavam no local quando o incêndio começou deixaram o galpão. Não há registro de feridos.

Pelo menos 13 equipes dos bombeiros combatem as chamas. O material armazenado no local é de fácil combustão e atrapalha o trabalho da corporação. As causas do incêndio ainda serão investigadas.