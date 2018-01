Incêndio consome favela na zona leste de SP

Gabriel Pinheiro e Priscila Trindade, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Um incêndio atingiu nesta quarta-feira, 28, a Favela Pau Queimado, na Vila Moreira, zona leste de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, 20 viaturas foram deslocadas para apagar as chamas, que começaram às 18h20. Não houve feridos.

A favela fica ao lado da pista local da Marginal do Tietê, perto da Ponte Aricanduva. De acordo com a Secretaria Municipal de Habitação, há 347 imóveis no local, que foi ocupado em 1940 e possui área de 25.180,604 metros quadrados.

O trabalho de rescaldo dos bombeiros teve inicío às 19 horas. As causas serão investigadas.

Texto atualizado às 20h35.