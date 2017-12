Incêndio compromete estrutura de prédio na Rua 25 de Março

SÃO PAULO - O incêndio no Saara Shopping, na Rua 25 de Março, na região central da capital paulista, comprometeu a estrutura do prédio, segundo informa o Corpo de Bombeiros. O fogo começou na madrugada desta quinta-feira, 15, atingiu o subsolo do edifício, mas ninguém ficou ferido.

Ao todo, 21 equipes da corporação foram enviadas ao local para combater o incêndio, controlado ainda de manhã, por volta das 9h50. Como o local é de difícil acesso, desde então os Bombeiros tentam apagar as chamas que estão dentro do prédio. Segundo a corporação, não há risco de o fogo se espalhar por outros andares e prédio vizinhos.

As chamas começaram por volta das 3h30, quando apenas um segurança estava no local e as causas ainda são desconhecidas. O funcionário ainda tentou apagar o incêndio usando um extintor. No entanto, como havia muitos materiais inflamáveis no interior do prédio, o fogo tomou grandes proporções. O Saara Shopping está sem Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), de acordo com a corporação.

Por volta das 15h30, a Rua 25 de Março continuava interditada, no trecho entre as Ruas Senador Queirós e Paula Souza, Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).