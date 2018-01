Incêndio bloqueia o trânsito na região central

Uma loja de motocicletas foi atingida por labaredas de incêndio no início da noite de hoje, dia 11, na Alameda Barão de Limeira, na região central de São Paulo. Não houve feridos. Ao todo, 13 equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local. O trânsito ficou conturbado em todo o centro e houve bloqueios nas imediações do Largo do Arouche, para a passagem dos caminhões-pipa. As causas do incêndio serão apuradas pela Defesa Civil do Estado.