Incêndio atinge três lojas de eletrônicos na região da Santa Ifigênia

SÃO PAULO - Um incêndio atingiu três lojas de eletrônicos na região da Santa Ifigênia, na região central da capital paulista, na tarde do domingo, 12. O fogo começou por volta das 13h20, em um prédio de dois andares localizado na Rua Vitória. As chamas só foram controladas cerca de duas horas depois, às 17h25, horário em que o chamado foi encerrado.

O fogo, considerado de grande proporção, destruiu uma área de aproximadamente mil metros quadrados, afirma o Corpo de Bombeiros. Também segundo a corporação, as lojas estavam fechadas e ninguém ficou ferido. Três viaturas foram enviadas ao local para conter as chamas.

As causas do incêndio estão sendo apuradas, diz o Corpo de Bombeiros. Por volta das 22h, o telhado do prédio atingido voltou a pegar fogo, mas as chamas foram controladas rapidamente.