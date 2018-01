SÃO PAULO - O fogo atingiu uma transportadora no começo da tarde desta sexta-feira, 30, no bairro do Ipiranga, na zona sul de São Paulo.

Segundo o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), o incêndio começou por volta das 13 horas, na Rua Cônego Januário. Não há informações sobre feridos. Sete equipes dos bombeiros estão no local.