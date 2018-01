Incêndio atinge subestação de energia em Guarulhos

SÃO PAULO - Um princípio de incêndio atingiu uma subestação de energia da Bandeirante Energia em Guarulhos, na Grande São Paulo, nesta segunda-feira, 9. O fogo começou por volta das 7h20 e havia sido controlado pelo Corpo de Bombeiros cerca de uma hora depois.

Duas viaturas dos bombeiros foram enviadas para o local. A subestação fica no bairro Vila São Rafael, na altura do quilômetro 90 da Rodovia Fernão Dias. Até as 8h50, a Bandeirante Energia não tinha informações sobre interrupção no fornecimento de energia elétrica na região.