Incêndio atinge subestação da Eletropaulo na Mooca

SÃO PAULO - Um incêndio atinge na manhã desta quinta-feira, 4, uma subestação de energia elétrica da AES/Eletropaulo na região da Mooca, zona leste de São Paulo. O fogo deixou sem energia elétrica trechos de cinco bairros da região. Foram afetados os trechos dos bairros Água Rasa, Belém, Mooca, Tatuapé e Vila Formosa.

Segundo o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), 11 equipes estavam no local por volta das 10 horas esperando o fim da queima do óleo da subestação, já que, por causa dos fios energizados, não é possível controlar o fogo com água. De acordo com o Cobom, está sendo feito o isolamento do local. O prédio, devido ao incêndio, está condenado.

O incidente interrompeu também a circulação de algumas linhas de trólebus, que necessitam de energia elétrica para circular. As linhas prejudicadas são Terminal Vila Carrão-Praça da Sé e Jardim Vila Formosa-Praça João Mendes. A Linha Vila Prudente-Parque Dom Pedro voltou a operar normalmente por volta das 8h30, segundo a São Paulo Transporte S/A (SPTrans).

Segundo a assessoria da Eletropaulo, a subestação funciona automaticamente, sem a necessidade da permanência de funcionários no local.

Texto atualizado às 10h12.