Incêndio atinge shopping popular no Brás, em SP

Um incêndio de grandes proporções atingiu o shopping 25 Brás, na rua Barão de Ladário, na região central de São Paulo, no noite deste domingo, dia 21. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou em uma das lojas do centro comercial, que estava fechado no momento do incêndio, e se alastrou pelo local.

Quinze viaturas dos bombeiros foram encaminhadas para o local por volta das 20h. Até as 23h45, as viaturas continuavam combatendo as chamas. Por causa das compras de natal, o centro comercial funcionou na tarde de domingo. Não há registro de feridos ou mortes.