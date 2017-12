Incêndio atinge shopping popular na Rua 25 de Março

Atualizado às 10h15

SÃO PAULO - Os bombeiros controlam na manhã desta quinta-feira, 15, um incêndio em shopping na Rua 25 de Março, no centro de São Paulo. Um grande número de agentes do Corpo de Bombeiros trabalha no local desde a madrugada para que o fogo que atingiu o subsolo do prédio do Saara não se espalhe para outros andares.

O fogo começou por volta das 3h30 e 21 viaturas foram enviadas ao local. As informações são de que não há vítimas e havia apenas um segurança no local no momento do início de incêndio. Às 9h50, os bombeiros ainda trabalhavam, mas as chamas estavam confinadas.

A 25 de Março está interditada entre as Rua Senador Queirós e Paula Souza.