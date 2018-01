Incêndio atinge shopping no Brás; não há vítimas

Um incêndio de grandes proporções atingiu um shopping na região do Brás, no centro de São Paulo, na madrugada deste domingo, 27. Não há registro de vítimas, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

Por volta das 4h30, os Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência na Rua da Juta, 301. No auge da ocorrência, havia 20 carros no local. O fogo foi controlado às 9h.

As causas do acidente ainda são desconhecidas e serão investigadas no 12º Distrito Policial (Pari), onde a ocorrência foi registrada.

Por volta das 13h30, ainda havia uma viatura dos Bombeiros no local para evitar novos focos.