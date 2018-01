Incêndio atinge shopping no Brás

SÃO PAULO - Um incêndio atingiu um shopping no Brás, na região central de São Paulo, por volta de meia-noite desta quarta-feira, 23. O Corpo de Bombeiros teve dificuldades para apagar as chamas e conseguiu controlar o fogo por volta das 9 horas desta quinta-feira, 24. A edificação não tinha auto de vistoria dos Bombeiros.

Um homem foi socorrido ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas, na zona oeste, por ter inalado fumaça. Ele foi retirado pelo telhado junto com outras duas pessoas que também inalaram fumaça, mas não se feriram.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Localizado em uma região de comércio popular de roupas e tecidos, o shopping tem dois andares e está no número 10 da Rua Roque Victor Vasco.

Às 6 horas desta quinta, 95 bombeiros tentavam controlar o fogo, que atingiu parte da fiação elétrica da rua. A Defesa Civil e a Eletropaulo foram acionadas.

Também no Brás, nesta quarta-feira, um incêndio atingiu uma edificação comercial ocupada por imigrantes bolivianos e deixou quatro mortos. O local obrigava ao menos uma oficina irregular de costura. Moravam pelo menos 42 pessoas no prédio. A polícia investiga o motivo do incidente.

À Rádio Estadão, o capitão de Corpo de Bombeiros Marcos Palumbo disse que o incêndio pode ter sido causado por um acidente doméstico, durante preparo de alguma alimentação.