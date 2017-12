Incêndio atinge restaurante na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO - Um incêndio atingiu, na noite desta segunda-feira, 18, um restaurante na Avenida Doutor Cardoso de Melo, na Vila Olímpia, zona sul. Quando a equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local, a vizinhança já havia apagado o fogo.

Uma viatura dos bombeiros permanece no local para verificar se não há resquícios das chamas. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que, ás 20h, nenhum ponto de lentidão permanece nas proximidades do incidente.