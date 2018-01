Incêndio atinge restaurante na região central de São Paulo

Atualizada às 17h24

SÃO PAULO - Um incêndio dentro do restaurante que funciona no térreo do Edifício Investimento, ao lado do Copan, no centro de São Paulo, provocou pânico, esvaziamento de três prédios e interdições no trânsito por quase uma hora. A fumaça densa e com cheiro insuportável que cobriu a Avenida São Luís, a Praça Dom José Gaspar e as imediações da Praça da República ainda espalhavam, por volta das 16h40, um cheiro forte por toda a região.

O fogo foi controlado pelos bombeiros por volta das 16 horas. Apesar da correria nos prédios ao lado do foco de incêndio, não houve feridos nem intoxicados registrados até o momento. Muitas empresas que funcionam na região da Avenida São Luís e restaurantes dispensaram seus funcionários, após a fumaça do incêndio tomar conta da área.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"O incêndio começou pelo escritório do restaurante, que funciona no segundo piso, ao lado da cozinha. Estou tremendo até agora", contou Vagner Macedo Matos, de 26 anos, funcionário do restaurante onde ocorreu o incêndio. Ao todo, seis caminhões dos bombeiros participaram do controle ao fogo por cerca de 40 minutos.

O que mais preocupava os bombeiros era a fumaça. Como as pessoas nos edifícios vizinhos abriram suas janelas para ver o que ocorria lá embaixo, a fumaça acabou entrando nos escritórios. "Meu olho começou arder sem parar, não conseguia respirar. Deu um belo susto viu", contou Vicentina Souza, de 69 anos, funcionária de uma papelaria da Avenida São Luis.

Os bombeiros e a PM ainda pegam depoimentos de funcionários e vizinhos do restaurante que pegou fogo. Um laudo em 30 dias vai tentar apontar as causas do incêndio.