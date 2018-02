Incêndio atinge restaurante em frente onde Rota matou 5

SÃO PAULO - Um incêndio atingiu, na noite desta quarta-feira, 21, o restaurante Barracuda, localizado no número 190 da Rua Amorim Diniz, na Penha, em na zona leste de São Paulo. O estabelecimento fica em frente ao local onde policiais das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) mataram cinco suspeitos e prenderam outro que posteriormente foi executado pelos policiais. Três PMs acabaram presos depois da ação.

O fogo começou às 22h33 e oito viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local. As chamas foram extintas meia hora depois. Os bombeiros informaram que a perícia irá determinar o que causou o incêndio. Ninguém se feriu.

Rota. A ação dos policiais começou na noite do dia 28 de maio deste ano, depois que - supostamente por um telefonema anônimo direto para o quartel - policiais da Rota descobriram que integrantes do PCC se encontrariam em um estacionamento na Rua Osvaldo Sobreira, do lado de um bar e perto da Favela Tiquatira, na zona leste. Quando chegaram ao lugar, 24 policiais da Rota, em seis viaturas, disseram que foram recebidos a bala pelos bandidos - cinco deles perceberam a aproximação da polícia e fugiram em um carro branco.

Cinco homens teriam morrido no confronto. Duas mulheres e um homem foram presos. Um quarto acusado também foi detido e colocado dentro de uma viatura da Rota. No meio do caminho, foi espancado e executado, segundo relatou à polícia - em tempo real - uma testemunha do caso. Três PMs da Rota foram presos em flagrante sob a acusação de homicídio.