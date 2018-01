Incêndio atinge restaurante do Clube Pinheiros nos Jardins

SÃO PAULO - Foi controlado um incêndio que atingiu o restaurante do Esporte Clube Pinheiros, localizado no Jardim Europa, na zona sul de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 17. Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para a região.

Uma das equipes havia chegado ao clube às 6h55. Munidos com uma mangueira de alta pressão, funcionários do clube se anteciparam e tentam apagar as chamas por cima, arrancando parte das telhas.