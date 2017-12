Incêndio atinge quatro casas na zona leste de São Paulo

SÃO PAULO - Um incêndio atingiu quatro casas na Vila Prudente, na zona leste da capital paulista, na noite desta segunda-feira, 10.

O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo enviou 17 viaturas ao local e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), uma.

O fogo começou em uma residência, ganhou maiores proporções e atingiu outras três casas. Ao final, foi controlado pouco depois da 0 hora desta terça-feira, 11. Não há informação de vítimas. A circulação de ônibus no local foi afetada, e ruas da região foram fechadas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

22H45 Oc de inc em favela, Rua Dianopolis, 4100 – Vl Prudente – 17 vtrs no local em combate as chamas, sem infs de vitms. Agdo maiores... — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 11 de abril de 2017

Mande sua notícia. Quais problemas você enfrenta no trânsito e no caminho para o trabalho? O metrô parou? Viu uma manifestação na cidade? Presenciou um acidente ou algo inusitado? Fotografou ou filmou um fato e quer compartilhar? Os usuários de WhatsApp podem agora usar o aplicativo para colaborar com o Estado. Envie vídeos, fotos ou apenas o seu relato ou ideia de pauta pelo número (11) 9-7069-8639. Suas sugestões serão apuradas por um repórter e podem ajudar as pessoas. Participe.