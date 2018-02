Incêndio atinge prédio no centro de São Paulo e deixa um morto

SÃO PAULO - Os bombeiros localizaram na tarde desta quinta-feira, 11, um corpo carbonizado, vítima do incêndio que atingiu um imóvel na General Júlio Marcondes Salgado, no Centro de São Paulo, por volta das 13 horas.

O corpo, ainda não identificado, foi encontrado durante a operação rescaldo, após duas horas do início do fogo. Oito equipes do Corpo de bombeiros trabalharam na ação. Ainda não se sabe a causa do incêndio.