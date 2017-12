Incêndio atinge prédio na zona sul de SP

Atualizada às 19h33

Um incêndio destruiu um apartamento e causou a evacuação de um prédio na tarde desta sexta-feira, 3, no Campo Belo, zonal sul da capital. O edifício Aeroporto, na Rua Viazza, 374, foi atingido pelo fogo volta das 17h e uma hora depois a situação já estava controlada. Ninguém se feriu.

O apartamento atingido fica no 12° andar. Segundo vizinhos, um adolescente de 17 anos que estava no local deixou o apartamento e chamou o zelador assim que viu as chamas. Os moradores suspeitam que o fogo pode ter começado por causa de um curto-circuito em um ventilador, os bombeiros não confirmam a informação.

"Foi um susto muito grande. Por causa da fumaça, achei que não fosse conseguir descer", disse a autônoma Suzana Lucente Campos, de 59 anos. Ela conta que desceu pela escadas com seus dois gatos em maletas próprias para transporte dos animais. "Coloquei uma toalha no rosto, como a moça do resgate pediu, e consegui descer", disse.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O capitão Renato de Natale Jr, dos bombeiros, confirmou que o que mais preocupava era mesmo a fumaça. "O fogo era no 12° andar, mas a fumaça tomou conta do prédio até o terceiro", contou. Segundo ele, o apartamento atingido ficou bastante destruído. No início da noite, por volta das 19h, os bombeiros ainda faziam o resgate. Segundo o capitão, 35 homens e dez viaturas foram usados na ocorrência.