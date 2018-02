SÃO PAULO - Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros tentam controlar um incêndio em um prédio na Avenida Angélica, região central de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 28. O edifício fica na altura do número 300. Até as 9h30, a corporação não tinha informações sobre feridos. A causa do incêndio será investigada.