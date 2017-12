Incêndio em prédio na Francisco Matarazzo deixa 3 mulheres feridas

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

SÃO PAULO - Um incêndio começou em um apartamento na Avenida Francisco Matarazzo, na Barra Funda, zona oeste da capital paulista, no início da tarde desta segunda-feira, 1º. Segundo a assessoria de imprensa dos bombeiros, o incidente teve três mulheres como vítimas. Elas foram encaminhadas aos prontos-socorros da Santa Casa, Santa Cruz e Hospital das Clínicas.

Ainda segundo as informações da assessoria, 12 viaturas foram enviadas ao local. As demais vítimas foram avaliadas e liberadas. O chamado foi feito às 12h43.

O perfil do Corpo de Bombeiros no Twitter publicou que o fogo já foi extinto no local.

14h29..continuação, OC B. Funda. Resumindo: 03 Vtms socorridas pelo CB; as outras Vtms avaliadas e liberadas no local. #193I — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 1 de maio de 2017

13h58….Atualizando OC na Barra Funda. Vtms que inalaram fumaça ainda sendo avaliadas. Fogo extinto pelo local. #193I — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 1 de maio de 2017

13h06...atualizando OC na Barra Funda. 01 Vtm, sos pelo CB, conduzida ao PS Sta Cruz.#193I

— 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 1 de maio de 2017

12h58 Incêndio em apartamento, Av Francisco Matarazzo, 100 – Barra Funda. 01Vtm de queimadura em ms, 12Vtrs. Aguardando maiores infs. #193I