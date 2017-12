Incêndio atinge prédio comercial no Jardim São Luís, na zona sul

SÃO PAULO - Um incêndio de grandes proporções atinge um prédio comercial na Rua José Barros Magaldi, na região do Jardim São Luís, no extremo da zona sul da capital paulista, desde a madrugada desta sexta-feira, 20. Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, não há vítimas.

Os bombeiros foram acionados por volta das 4h45, para combater o fogo que começou durante a madrugada. As causas do incêndio ainda não foram informadas. Às 7h, 11 viaturas da corporação tentavam conter as chamas no local.

O prédio atingido fica próximo à Estrada do M'Boi Mirim. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a Rua Teodósio de Matos está bloqueada por causa do incêndio.

Zona norte. Outro incêndio atingiu um estabelecimento comercial na Rua Manoel Gaya, na região do Tremembé. Também não houve vítimas. Por causa do fogo, a via precisou ser completamente interditada pela CET no sentido bairro.