Incêndio atinge prédio comercial no Brás, em São Paulo

SÃO PAULO - Um edifício comercial de dois andares no Brás, no centro de São Paulo, foi atingido por um incêndio de grandes proporções na madrugada deste sábado, 5. Conforme o Corpo de Bombeiros, foi necessário deslocar 16 viaturas para o combate ao fogo, que destruiu quase todo o interior do prédio, localizado na Rua Assunção, próximo à Travessa do Gazômetro. Ninguém ficou ferido.

Os bombeiros foram acionados pouco antes das 3 horas da manhã e levaram cerca de uma hora para controlar as chamas. Equipes permaneceram no local após as 4 horas para os trabalhos de rescaldo.