Incêndio atinge prédio comercial na zona sul

SÃO PAULO - Um incêndio de grandes proporções atingiu neste domingo, 18, um prédio comercial na Avenida Adolfo Pinheiro, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, 14 viaturas foram levadas ao local. O fogo começou por volta das 20 horas e, até as 22h30, as equipes ainda combatiam o incêndio. Até as 22h30 não havia registro de vítimas.

A luz foi desligada em todo o quarteirão após o início das chamas. Técnicos da Defesa Civil de Santo Amaro estão no local acompanhando o trabalho dos bombeiros. Eles vão analisar a estrutura do prédio após o trabalho de rescaldo.