Incêndio atinge pousada no litoral de São Paulo

Uma pousada localizada na Praia de Boiçucanga, em São Sebastião, pegou fogo no início da tarde desta terça-feira, 5. O incêndio inicialmente foi debelado por populares e a Defesa Civil com baldes d´água e uma bomba de sucção de uma piscina de uma residência localizada ao lado. O Corpo de Bombeiros levou uma hora para chegar ao local, já que a sede fica a 35km de distância, no centro.

Segundo funcionários, o fogo danificou geladeira, fogão, máquina de lavar e secar, microondas, roupas de cama, armário e freezer. Ninguém se feriu e não havia hóspedes no momento do incêndio. Segundo o Corpo de Bombeiros, que interditou parte das instalações da pousada, o hidrante localizado na pousada não funcionava.