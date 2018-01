SÃO PAULO - Um incêndio atinge uma pequena fábrica de cromagem na zona leste de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 15 viaturas combatem as chamas no local há pelo menos duas horas.

O galpão fica localizado na Rua Romildo Finozzi, no Jardim Catarina, distrito de Aricanduva. Não há vítimas.