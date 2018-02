Incêndio atinge parte do Baby Beef Rubaiyat Um incêndio que começou com um curto-circuito em uma das máquinas de cartão de crédito atingiu parte do restaurante Baby Beef Rubaiyat, na Alameda Santos, zona sul de São Paulo, na manhã de ontem. Ninguém ficou ferido e o local funcionou normalmente. O fogo começou por volta das 6h30, e foi controlado meia hora depois. Parte da Alameda Santos foi fechada para o trabalho dos bombeiros.