Incêndio atinge oficina de caminhão próximo à Rodovia Fernão Dias

SÃO PAULO - Um incêndio atingiu uma oficina de conserto de caminhões, em Vila Itapegica, bairro de Guarulhos, na Grande São Paulo, no início da tarde deste sábado, 11. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, duas pessoas teriam passado mal após respirarem fumaça e precisaram fazer inalação de oxigênio. A corporação não sabe informa para qual hospital as vítimas seriam levadas.

A oficina, chamada Marfran, está localizada nas imediações da Rodovia Fernão Dias, na altura do quilômetro 85, em Guarulhos. O fogo começou por volta das 12h10. Cerca de uma hora depois, o chamado ainda não havia sido encerrado. Segundo os Bombeiros, a presença de materiais inflamáveis, como óleos e graxas, dificultou a contenção do fogo.