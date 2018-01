Incêndio atinge obra ao lado de hospital em Higienópolis

Operários que trabalhavam na obra precisaram ser retirados do local para evitar ferimentos.

SÃO PAULO - Um incêndio atingiu uma obra ao lado do Hospital Samaritano, na Rua Doutor Veiga Filho, em Higienópolis. O incêndio começou no fim da manhã desta segunda-feira, 14. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que enviou cinco equipes ao local, o fogo começou por volta das 11 horas e foi controlado cerca de meia hora depois. Ninguém ficou ferido. As causas serão investigadas.