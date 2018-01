Incêndio atinge mata ao lado do Hopi Hari durante evento de reabertura

SÃO PAULO - Um incêndio em uma mata às margens da Rodovia dos Bandeirantes em Vinhedo, no interior de São Paulo, assustou quem foi à reabertura do parque de diversões Hopi Hari neste sábado, 5. Conforme o Corpo de Bombeiros, as chamas atingiram um terreno ao lado do estacionamento do parque e não chegaram a se alastrar, mas foram vistas por quem estava no complexo.

Bombeiros da região afirmaram que o fogo foi "aparentemente causado" por fogos de artifício lançados durante o evento de reabertura. Em relatos nas redes sociais, frequentadores disseram ter tido a mesma impressão.

Uma viatura foi acionada por volta das 20h30 e, quando chegou ao local, as chamas já haviam sido praticamente extintas pelos brigadistas do Hopi Hari. Não foi necessário retirar o público. A reportagem não conseguiu localizar representantes do parque, até o horário desta publicação, para comentar o que aconteceu.

Reabertura do hopi hari pegou fogo... literalmente. Mas passamos bem e acho que ninguém se feriu #HopiHari pic.twitter.com/nhFa5zaGQY — Gaynerys Targaryen (@TweetsDoAlan) 6 de agosto de 2017

Crise. O complexo de diversões estava fechado desde 12 de maio devido a uma crise financeira, e reabriu com público reduzido e menor número de brinquedos disponíveis neste final de semana. As visitas foram limitadas a 5 mil pessoas por dia, com ingresso a R$ 150 - antes do fechamento, eram cobrados R$ 99. A capacidade do complexo é cerca de cinco vezes maior.