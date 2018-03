Incêndio atinge mais um sobrado no Centro

Um incêndio atingiu um sobrado no Largo de São Francisco, no centro do Rio, na madrugada de ontem. O imóvel fica ao lado de um imóvel que, na semana passada, desabou após ser atingido por outro incêndio. Para os bombeiros, há suspeitas de que o segundo incidente tenha sido criminoso. O local era usado como depósito de mercadorias de ambulantes. Dois homens, que seriam moradores de rua, foram detidos. Eles teriam entrado no depósito para furtar objetos e ateado fogo nas mercadorias ao serem descobertos.