Incêndio atinge madeireira na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO - Um incêndio atinge uma madeireira na Cidade Ademar, zona sul de São Paulo, desde a madrugada desta terça-feira, 27. O fogo, segundo o Corpo de Bombeiros, começou às 2h29, na Avenida Vereador João de Luca, número 1.700. Não há registro de vítimas até agora.

Até as 7h desta terça, ao menos 14 viaturas da corporação estavam no local tentando fazer a contenção do fogo. Perto do local do incêndio, três faixas da Vereador João de Luca, sentido Diadema, estão interditadas. A passagem dos veículos ocorre pela faixa de ônibus. No sentido Marginal do Pinheiros, há trânsito intenso.

As Ruas Guilherme Gama e do Arcipeste, que dão acesso do bairro à Vereador João de Luca, estão fechadas para o tráfego de veículos.

A Defesa Civil da Cidade Ademar informou que tem técnicos desde as 3h no local, mas não soube informar o número exato de casas interditadas. No local, há informações de que ao menos 3 residências foram interditadas. Ainda não se sabe o que provocou o fogo.