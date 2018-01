Incêndio atinge madeireira em São José dos Campos

Um incêndio de grande proporção atingiu, na noite desta sexta-feira, 15, uma madeireira localizada na altura do nº 140 da Rua Bacabal, no Parque Industrial, em São José dos Campos (SP), no Vale do Paraíba.

Dez equipes dos bombeiros foram deslocadas para a Delta Madeiras às 20h. A última viatura deixou a madeireira às 4h30 deste sábado, 16, após o trabalho de rescaldo. Ninguém ficou ferido nem se sabe ainda a causa do incêndio.