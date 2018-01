Incêndio atinge loja no centro de Osasco

SÃO PAULO - Um incêndio de grandes proporções atinge uma loja de autopeças no centro de Osasco, Grande São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 23. As chamas começaram por volta das 7h30 e 11 viaturas estão no local, na Avenida dos Autonomistas, 5298. No endereço funciona o estabelecimento Auto Latas, segundo o Corpo de Bombeiros. Não há informação sobre feridos.

As paredes laterais da parte superior da construção desabaram com o calor do fogo e por pouco não atingiram as casas vizinhas ao imóvel.