Incêndio atinge indústria na região metropolitana de SP

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros continua o combate ao incêndio que atinge um depósito de material de reciclagem nesta terça-feira, 6, em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo.

O fogo começou às 4h57 no bairro Jardim Itapuã. Às 9h10, a corporação continuava no local na tentativa de extinguir as chamas. O fogo foi controlado, mas ainda não teve início o trabalho de rescaldo. Foram enviadas para o local 17 viaturas e aproximadamente 57 homens. Não há informações de feridos. A causa do incêndio será investigada. Equipes da Defesa Civil de Itaquaquecetuba também auxiliam nos trabalhos.

Apartamento. O segundo andar de um prédio residência da Avenida Senador Queiroz, na região central da capital, pegou fogo na madrugada desta terça-feira. As chamas tiveram início por volta de 4h43 e foram extintas às 5h30, por três viaturas dos bombeiros. Ninguém ficou ferido. Ainda não se sabe o que causou o incêndio.

Atualizada às 9h30