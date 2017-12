Incêndio atinge indústria de produto químico em Guarulhos

SÃO PAULO - Um incêndio de grandes proporções atinge uma indústria de produto químico em Guarulhos, na Grande São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 29. Segundo o Corpo de Bombeiros, houve algumas explosões no local, mas sem feridos.

Incêndio em Guarulhos, 25 viaturas no atendimento. pic.twitter.com/K3jK3WMX0p — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 29 de junho de 2017

A fábrica é localizada no número 491 da Rua Décio da Silva, no bairro de Bonsucesso, próximo à divisa com Arujá, também na região metropolitana de São Paulo. Ao menos 19 viaturas dos bombeiros foram enviadas para conter as chamas.

As chamas se alastraram rapidamente, e a fumaça podia ser vista da Rodovia Presidente Dutra no fim da manhã desta quinta-feira. Ainda não se sabe como o fogo teve início.

Segundo a GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Cumbica, a fumaça não provoca interferência no terminal. Os pousos e decolagens operam normalmente. A fábrica atingida pelo fogo fica a cerca de sete quilômetros do aeroporto.