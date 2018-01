Incêndio atinge indústria de plásticos em Jundiaí

SÃO PAULO - Bombeiros trabalham no rescaldo de um incêndio de grandes proporções que atingiu a indústria de plásticos Sanqueplast, em Jundiaí, no interior de São Paulo, no início da manhã desta segunda-feira, 27. O fogo começou por volta das 4 horas da manhã e foi controlado antes das 9 horas, conforme o Corpo de Bombeiros do município. Ninguém ficou ferido.

A empresa fica localizada no Distrito Industrial de Jundiaí. Viaturas devem permanecer no local por mais algumas horas. As causas do incêndio serão investigadas.