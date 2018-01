Incêndio atinge galpão na região central de SP

Atualizada às 13h29.

SÃO PAULO - Um incêndio de grandes proporções atinge um galpão de roupas nas imediações do Pari, na região central da capital paulista, na tarde deste sábado, 6.

O Corpo de Bombeiros informou que foram enviadas 20 viaturas e 30 homens para o local. Os bombeiros, no entanto, tiveram dificuldades para entrar no galpão, que só tinha uma pequena porta de acesso. Os brigadistas precisaram quebrar a parede para combater as chamas.

O imóvel fica na Rua Carnot, 196, na esquina com a Rua Vitor Hugo. A coluna de fumaça provocada pelo incêndio era visível a quilômetros de distância. Não havia, até as 12h59, informações sobre vítimas. Cerca de 145 mil litros de água já haviam sido usados até as 13h20, segundo os bombeiros.