Incêndio atinge galpão em São Lourenço da Serra, na Grande SP

Atualizada às 8h14

SÃO PAULO - Um incêndio de grandes proporções atinge uma indústria de recicláveis em São Lourenço da Serra, na estrada Vieira de Moraes, região metropolitana de São Paulo. Segundo os bombeiros, não há vítimas.

O Corpo de Bombeiros foi chamado às 5h15 para tentar conter as chamas. Por meio do Twitter, a corporação diz que há 30 viaturas e aproximadamente 70 homens no local.

Em entrevista à Rádio Estadão, o capitão Samuel Mota, chefe de operações do Corpo de Bombeiros, disse que não há previsão de quando o incêndio será extinto. "Estamos isolando o incêndio para que não atinja a mata. São materiais recicláveis, plásticos, na maioria sólidos", explica.

A estiagem e os ventos fortes, segundo a corporação, também atrapalham o combate às chamas.