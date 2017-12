Incêndio atinge galpão em Guarulhos

SÃO PAULO - Um incêndio de grandes proporções atinge um galpão em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo, na tarde desta segunda, 20. Segundo o Corpo de Bombeiros, até as 15h40 não havia registro de vítimas.

Vinte e cinco viaturas e 70 bombeiros estão trabalhando no local, para conter o fogo. No local funcionaria uma indústria de plásticos.

O galpão fica na Avenida Venturosa, no Jardim Cumbica, em Guarulhos. A fumaça pode ser avistada da Rodovia Presidente Dutra, próxima ao endereço. De acordo com os Bombeiros, ainda não se sabe a causa do incêndio.