Incêndio atinge galpão de tecelagem em Santa Isabel

Um incêndio atingiu um galpão conhecido como Setor 3 próximo da caldeiraria da Paramount Têxteis Indústria e Comércio por volta da 1 hora da manhã deste sábado, 22, na região central da cidade de Santa Isabel, região metropolitana de São Paulo.

Seis equipes dos bombeiros, enviadas pelos municípios de Mogi das Cruzes, Arujá e Itaquaquecetuba, com o auxílio de caminhões-pipa da Prefeitura de Santa Isabel, tiveram trabalho para controlar o fogo, que se originou de uma explosão e se espalhou rapidamente pelo galpão.

Até as 4h30, todo o efetivo enviado para a tecelagem permanecia no local. Centenas de funcionários trabalhavam na empresa no momento em que o fogo teve início, mas ninguém ficou ferido. Ainda não se sabe a causa da explosão, mas há suspeita de curto-circuito.