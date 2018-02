Incêndio atinge galpão de loja em São Gonçalo Um incêndio de grandes proporções atingiu ontem o galpão de uma loja de artigos de presentes no município de São Gonçalo, região metropolitana do Rio. O fogo começou por volta das 7h, no imóvel localizado às margens da Rodovia Amaral Peixoto, e se alastrou para outras três lojas vizinhas. A via não chegou a ser bloqueada, mas o incidente causou retenções em alguns pontos. Foram deslocadas 11 viaturas do Corpo de Bombeiros para o local, e profissionais de 7 quartéis (São Gonçalo, Itaboraí, Charitas, Itaipu, Niterói, Caju e São Cristóvão) atuaram no combate às chamas. Ninguém ficou ferido.