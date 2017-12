Incêndio atinge galpão de indústria têxtil no Ipiranga

SÃO PAULO - Um incêndio atingiu o galpão de uma indústria têxtil no Ipiranga, zona sul, na tarde deste sábado, dia 4. Segundo o Corpo de Bombeiros, 19 viaturas foram enviadas para o local, na esquina entre as Ruas do Manifesto, Leais Paulistanos e a Avenida dos Estados, por volta das 16h30. O acidente não deixou vítimas.

Os funcionários da Linhas Correntes deixaram o galpão e aguardaram, do lado de fora, o trabalho dos bombeiros. Testemunhas relataram que no galpão são armazenadas linhas cruas e lubrificantes de linhas.