Incêndio atinge galpão de alimentos na zona oeste de São Paulo

SÃO PAULO - Um incêndio atingiu um galpão de alimentos na Rua Marco Aurélio, região da Vila Romana, na zona oeste da capital paulista, na madrugada desta terça-feira, 10. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo derrubou o telhado e danificou paredes do prédio.

As chamas começaram por volta das 3h20 e foi controlado cerca de meia hora depois. Ao todo, 21 viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local para combater o fogo. O trabalho de rescaldo teve início por volta das 5 horas e durou cerca de duas horas.

O galpão estava fazia no momento do incêndio e não houve vítimas. A Defesa Civil também foi até a região para avaliar riscos de desabamento no imóvel e em construções vizinhas. Já a perícia técnica avaliará a ocorrência para investigar as causas.