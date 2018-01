Incêndio atinge galpão da Prefeitura na zona leste de SP

Um incêndio atingiu, no final da noite desta quarta-feira, 22, um galpão, da Prefeitura de São Paulo, localizado na Rua Cembira, na Vila Curuçá, região de São Miguel Paulista, zona leste.

O local, segundo os bombeiros - que enviaram 11 equipes para combater as chamas - serve de depósito de material para reciclagem. O fogo teve início às 23h30 e foi controlado por volta da 1 hora desta quinta-feira, 23.

Até as 2h30, várias das equipes enviadas para o galpão permaneciam no local para trabalhos de rescaldo, com o objetivo encharcar bem o material queimado, evitando assim o surgimento de novos focos de incêndio.