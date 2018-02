Incêndio atinge galpão com produtos químicos em Osasco, na Grande SP

SÃO PAULO - O incêndio que atingiu um galpão da transportadora R.M Rodomar, empresa de depósito e transporte de produtos químicos e manta asfáltica, desde as 3h30 desta segunda-feira, 29, foi controlado, segundo o Corpo de Bombeiros. O galpão está localizado na Rua Bento de Souza Borges, próximo da saída do km 18 da Rodovia Anhanguera, na pista sentido São Paulo, no bairro Jardim Santa Rita, em Osasco, na Grande São Paulo.

Segundo o major Eduardo Nocetti, do Corpo de Bombeiros, o fogo já está controlado e as equipes fazem o rescaldo - varrer o local para apagar brasas e pequenas chamas. Inicialmente, vinte viaturas combateram o fogo, e a prioridade era retirar os produtos inflamáveis que não haviam sido atingidos.

O major disse ainda que 60% da construção foi afetada pelo incêndio e boa parte da estrutura metálica desabou com as chamas. Ninguém ficou ferido, de acordo com os bombeiros.

Atualizada às 8h