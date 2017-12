Incêndio atinge favela sob a Ponte do Jaguaré Por volta das 20h de ontem, um incêndio atingiu uma favela sob a Ponte do Jaguaré, na zona oeste de São Paulo. Não houve vítimas. Onze viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para o local para conter o fogo. Agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) também se deslocaram para a região. Menos de duas horas depois, o trabalho dos bombeiros foi concluído. De acordo com a CET, a ponte não ficou comprometida e, às 22h, o trânsito já estava liberado no local.