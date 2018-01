Incêndio atinge favela na zona sul de SP

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros tenta controlar na tarde desta terça-feira, 1, um incêndio na Favela Vila Praia, no Jardim Taboão, na zona sul de São Paulo. Ainda não há informação sobre pessoas feridas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A corporação enviou 15 viaturas para combater as chamas, por volta das 15 horas, na Rua Maximino Maciel, altura do número 10. A Defesa Civil municipal informou que uma equipe do órgão foi enviada para o local para avaliar a situação.

Segundo os bombeiros, a favela possui dois mil metros quadrados de área.