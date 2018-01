Incêndio atinge favela na zona sul de SP

SÃO PAULO - Um incêndio atingiu a Favela Alba, no Jabaquara, na zona sul da capital paulista, na manhã deste domingo, 7. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi registrado às 6h35. Às 8h08, as chamas já haviam sido debeladas. Ninguém se feriu.

Cerca de cinco barracos foram atingidos pelo fogo, segundo os bombeiros. Vinte viaturas da corporação foram enviadas ao local.

As causas do incêndio ainda não foram identificadas.