Incêndio atinge favela na zona sul de São Paulo

Um incêndio de pequenas proporções atingiu, entre as 21h50 e 22h50 de sexta-feira, 8, a favela ZR (Zona de Risco), localizada no Parque Cocaia, região do Grajaú, na zona sul de São Paulo.

Cinco equipes dos bombeiros foram acionadas para a rua Cocaia, onde fica uma das entradas da favela. Até as 23h45, os bombeiros não sabiam informar a causa nem o número de moradias destruídas, mas já se sabe que não houve feridos.

A subprefeitura da Capela do Socorro, responsável pela administração daquela região da cidade, não havia sido informada sobre o incêndio.